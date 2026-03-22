"Mettiamoci in Gioco" torna a Mondovì Borgo Ferrone: un pomeriggio tra giochi di ruolo e giochi da tavolo

Torna a Mondovì l'appuntamento con "Mettiamoci in Gioco", il progetto organizzato dalla Pro Loco Cui Dur Ferun con il sostegno della Fondazione CRC. Il quinto evento della nuova stagione si terrà sabato 28 marzo a partire dalle ore 18 presso i locali dell'oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone, in via San Bernolfo 16.
I partecipanti potranno scegliere se prendere parte ai tavoli dei giochi di ruolo, per i quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria tramite il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mettiamoci-in-gioco1985665730653?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true, oppure cimentarsi nei giochi da tavolo, per i quali non è invece necessaria alcuna prenotazione.
A tutti i presenti sarà offerta la cena, composta da pasta e dolce.
L'evento è completamente gratuito.