A Cuneo "Paradisi, meditazione e inferni": cinque incontri gratuiti alla Fondazione Casa Delfino

Meditazione, spiritualità, il mistero della morte e le forze invisibili che ci circondano: sono questi i temi al centro di "Paradisi, meditazione e inferni", la rassegna di eventi collaterali alla mostra STAdiME in corso alla Fondazione Casa Delfino di Cuneo, in corso Nizza 2, fino al 12 aprile. Un ciclo di incontri gratuiti e aperti a tutti, pensati come momenti di dialogo e confronto attorno alle grandi domande dell'esistenza umana.

Il progetto espositivo è firmato da Domenico Olivero, artista che da anni indaga attraverso il suo lavoro una forma di espressività insieme agnostica e spirituale, nell'ambito del più ampio progetto Pay. Gli incontri si terranno tutti alle 18:30 nello spazio veranda della mostra, in forma di dialogo aperto, e accompagneranno il pubblico fino alla chiusura della rassegna.

Si inizia sabato 28 marzo con un'introduzione alla mindfulness, dedicata ai benefici delle pratiche meditative sul benessere psicofisico alla luce delle più recenti ricerche nelle neuroscienze. Il giorno successivo, domenica 29 marzo, si approfondirà la natura stessa della meditazione: significati, forme, approcci e i fraintendimenti più comuni, in una serata divulgativa pensata per chi si avvicina per la prima volta a questi temi.

Si entra poi nel territorio del sacro e del mistero con l'incontro di sabato 4 aprile, "Oltre la morte… il Paradiso?", un dialogo sulle principali visioni metafisiche dell'aldilà attraverso differenti tradizioni religiose e spirituali. Sabato 11 aprile sarà invece la volta di "Spiriti, energie e… le forze che ci circondano", un confronto sul rapporto tra l'essere umano e ciò che percepisce come presenza o forza sottile, tra prospettive antiche e contemporanee.

A chiudere il ciclo, domenica 12 aprile, il finissage dal titolo provocatorio "Tutti all'inferno": una festa conviviale per salutare il pubblico che ha seguito la mostra e gli incontri, e per concludere un percorso avviato lo scorso 21 marzo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.