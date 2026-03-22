"La Rumorosa" torna a Boves con il concerto sotto le stelle: musica e astrofotografia per un viaggio nel cosmo

Sabato 28 marzo alle ore 21, presso la Nuova Sala Polivalente in piazza dell’Olmo a Boves, la banda musicale “Silvio Pellico”, detta “La Rumorosa”, proporrà il “Concerto sotto le stelle… in teatro”, un evento che torna in scena dopo il grande successo riscosso lo scorso inverno.

Si tratta infatti di un atteso bis, richiesto dal pubblico che aveva particolarmente apprezzato questa originale proposta artistica, capace di unire musica e suggestione visiva in un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Il concerto accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra stelle, galassie e nebulose, grazie anche alle straordinarie immagini realizzate nei cieli della provincia di Cuneo da Francesco Ferrara, componente della banda e appassionato astrofotografo. Le proiezioni dialogheranno con l’esecuzione musicale, creando un’atmosfera unica in cui arte e scienza si incontrano.

L’ingresso sarà ad offerta libera: il ricavato contribuirà a sostenere le spese affrontate per il restauro del teatro, rafforzando così il legame tra iniziativa culturale e valorizzazione del territorio.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e per chi desidera lasciarsi trasportare dalla bellezza del cielo… restando comodamente a teatro.