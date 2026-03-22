"M'ama o non m'ama?": i detenuti della Casa di Reclusione di Saluzzo salgono sul palco per raccontare l'amore dietro le sbarre

“M’ama o non m’ama?”

Questa la domanda che risuona tra chi abita le carceri ed è distante dalla quotidianità dei propri affetti.

Uno spettacolo intenso e toccante, un viaggio dentro i sentimenti e le domande di chi vive la privazione dell’affettività, per ricordare che l’amore resta un bisogno universale, per chi è dietro le sbarre ma anche per i famigliari che ne sono fuori.

Può un percorso di riabilitazione fare a meno dell’amore?

La rappresentazione teatrale è frutto della riflessione sul tema dell’affettività realizzata da un gruppo di detenuti dalla Casa di Reclusione di Saluzzo che partecipa al progetto teatrale portato avanti da molti anni dall’Associazione Voci Erranti sotto la guida di Grazia Isoardi e Marco Mucaria.

Lo spettacolo è in programma per sabato 28 marzo all'Auditorium San Giuseppe, in via Cravetta n°2 a Marene.

La partecipazione allo spettacolo è il miglior modo di sostenere questa importante attività che opera sul nostro territorio sin dall’anno 2000.

È richiesta la prenotazione del posto tramite il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ma-lamore-no-1983459162749 oppure dal sito https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/ o rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.