Federica Barbero (Fratelli d’Italia): “Valorizzare l'agricoltura e rivitalizzare le aree interne” [VIDEO]

Come aiutare il mondo agricolo a migliorare la produttività?

Qual è il valore delle aree interne? Come tutelare il patrimonio che rappresentano e rilanciarle?

Federica Barbero, candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali (Cuneo e provincia) ed europee del prossimo 8 – 9 giugno, propone le sue idee per affrontare queste sfide.

“Il problema ormai annoso, che attanaglia il Piemonte, è rappresentato dalla siccità, che incide profondamente sulla produzione agricola.

Il fabbisogno idrico per l’agricoltura deve essere risolto con la costruzione di grandi bacini per lo stoccaggio dell’acqua, attraverso fonti di finanziamento europeo, dato che i microinvasi diffusi sono in proporzione costosi e poco efficienti.

A ciò deve affiancarsi il favore per le produzioni di filiera, che garantiscono la qualità delle materie prime, un abbattimento dei costi e notevoli vantaggi per il consumatore, anche in termini di sicurezza alimentare.

Venendo poi allo sviluppo della provincia di Cuneo, non può tacersi la grande opportunità rappresentata dai numerosi borghi che arricchiscono il territorio, espressione di storia, di arte, di tradizioni e di economie locali di eccellenza.

Accanto al miglioramento delle comunicazioni, stradali e ferroviarie, si potrebbero adottare misure fiscali di favore, come proposto da Fratelli d’Italia, per invertire la piaga dello spopolamento e dell’abbandono delle aree interne, insieme alla transizione digitale per la conservazione e la promozione del patrimonio artistico”.