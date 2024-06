Gallo: "Le BCC, un modello di banca che investe nel territorio cuneese"

“La mia banca è differente” è il fortunato claim lanciato anni fa dalle Bcc, le banche di credito cooperativo che hanno nella provincia di Cuneo uno dei capisaldi. Sono ben otto in tutta la Granda e coprono tutto il nord ovest dalla valle d'Aosta alla Liguria: Alba, Bene Vagienna, Boves, Caraglio, Carrù, Casalgrasso (Con Sant'Albano Stura) e Pianfei. Con due primati: la Bcc di Alba è la più grande d'Italia per numeri di soci e quella di Boves la più longeva, con 135 anni di servizio. In queste settimane hanno approvato i bilanci 2023 che offrono in misura differente numeri positivi per tutti.

"Ma al di là dei risultati economici, che sono però decisivi per la continuità dell'istituto, quel che mi piace sottolineare di questo modello di banca è la vicinanza al territorio - spiega Marco Gallo, candidato della lista “Cirio presidente” -. Un'attenzione che può davvero fare la differenza. Lo abbiamo toccato con mano in valle Varaita dove grazie all'impegno della BCC Bene Banca siamo riusciti nel giro di poche settimane a rimpiazzare Unicredit che aveva deciso di chiudere la filiale di Venasca perché giudicata poco redditizia. Ed è quello che serve in una provincia come la nostra ricca di vallate e di piccoli paesi dove uno sportello bancario fa la differenza nella qualità della vita di chi ci abita: non tutti usano l'homebanking anche perché spesso in questi paesi la rete Internet va a singhiozzo"».

E proprio grazie alla presenza delle Bcc la provincia di Cuneo è una delle zone d'Italia dove la desertificazione bancaria - cioè la chiusura degli sportelli - ha avuto effetti meno dirompenti di altre parti d'Italia. "Altrettanto importante è la regola che impone alle Bcc di erogare il 95% di quanto raccolto a imprese e famiglie che vivono o lavorano nel territorio dove è stato generato quel risparmio" conclude Gallo.