Regionali, Delia Revelli (FI): “Promozione dell'innovazione e potenziamento delle infrastrutture per assicurare un futuro prospero alla Provincia di Cuneo”

Delia Revelli, candidata alle elezioni regionali del Piemonte con Forza Italia, illustra il suo piano strategico per migliorare le infrastrutture nella provincia di Cuneo. L'obiettivo principale è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile e aumentare la qualità della vita dei cittadini locali.



“La nostra provincia ha una storia ricca e una posizione strategica che deve essere valorizzata attraverso infrastrutture moderne ed efficienti,” afferma Delia. “Il nostro impegno è di migliorare i collegamenti, potenziare i trasporti pubblici e sostenere l’economia locale”, conclude.



Collegamento diretto tra Cuneo e il Sud della Francia



Cuneo si trova in una posizione strategica, fungendo da crocevia con il Sud della Francia e tutta la penisola iberica mediante una direttrice diagonale NE-SW. Questo collegamento deve essere pensato non solo per collegare i soli centri di Cuneo e Nizza, ma deve tenere in considerazione che con tale infrastruttura si metterebbero in stretto contatto il Sud della Francia e la penisola Iberica con tutto il Nord Italia e l’Europa continentale centrorientale. La creazione di un collegamento rapido e diretto tra Cuneo e Nizza è fondamentale per ridurre i tempi di percorrenza e i costi, favorendo lo scambio commerciale e turistico tra le due regioni. Il progetto prevede un tunnel sotto il Colle della Lombarda, che permetterebbe di percorrere 110 km in circa un’ora.



Potenziamento della linea ferroviaria Cuneo-Torino



Attualmente esiste un’unica tratta che collega Cuneo e Torino. Delia sostiene l’importanza di aggiungere nuove linee e potenziare quelle esistenti, rendendo i collegamenti ferroviari più efficienti e veloci per i pendolari e i viaggiatori. Questa iniziativa avrebbe un duplice vantaggio: da un lato contribuirebbe a ridurre il traffico stradale, dall'altro a ridurre l'inquinamento ambientale.



Realizzazione di una metropolitana leggera

Delia propone di riattivare le linee ferroviarie che collegavano i principali centri della provincia di Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Bra, Alba, Mondovì e Ceva, trasformandole in una metropolitana leggera. Questa infrastruttura permetterebbe di migliorare notevolmente i collegamenti interni, rendendo gli spostamenti più agevoli e favorendo lo sviluppo economico delle zone rurali e urbane.

Potenziamento dei servizi pubblici



Bisogna incrementare la qualità dei servizi pubblici di trasporto all'interno della provincia, assicurando una maggiore frequenza, puntualità e comodità a tutti i cittadini, particolarmente nelle zone più remote.



Il futuro dell’aeroporto di Levaldigi



Delia suggerisce un piano per rilanciare l'aeroporto di Levaldigi, migliorando la sua integrazione con le reti ferroviarie e autostradali esistenti al fine di trasformarlo in un importante centro logistico a livello regionale. È stato annunciato un significativo impegno finanziario con uno stanziamento di fondi per un valore di 8 milioni di euro per interventi che sono destinati a migliorare l'efficienza operativa, la sicurezza e la capacità attrattiva dell'aeroporto, oltre a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale nell'ambito delle sue attività.



Continuando, la candidata sottolinea l'importanza di non ignorare le priorità legate alla sicurezza e all'efficienza delle infrastrutture. “Ritengo che la realizzazione di un sistema di trasporti moderno sia fondamentale per favorire lo sviluppo economico e migliorare il livello di vita dei cittadini. Ci impegniamo a lavorare instancabilmente affinché tali progetti vengano completati nel minor tempo possibile”.



Delia Revelli invita tutti i cittadini a prendere parte attivamente al cambiamento, offrendo il proprio sostegno alle iniziative volute per migliorare la mobilità e le infrastrutture nella provincia di Cuneo. Non bisogna dimenticare, che la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso un sistema di trasporti efficiente ed ecologico è fondamentale per preservare il nostro ambiente e combattere i cambiamenti climatici.

La candidata termina dicendo: "Con il nostro impegno congiunto, possiamo creare un futuro migliore per la nostra comunità. Scegliere di investire nelle infrastrutture significa scegliere di investire nel futuro delle prossime generazioni, creando un territorio facilmente raggiungibile, ecologicamente sostenibile e economicamente prospero”.