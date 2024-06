Scuole, assistenza scolastica, volontariato, sostegno agli anziani e sport al centro del programma del candidato Luigi Gallo

"Siamo pronti a rimetterci a disposizione per il paese, per i prossimi cinque anni, contando sul coinvolgimento di tutta la popolazione, sul confronto e sulla condivisione. Vogliamo fare tesoro delle iniziative e dei progetti avviati durante la precedente Amministrazione per cogliere al meglio tutte le nuove opportunità di crescita e di sviluppo locali."

Così il gruppo "Per Clavesana", a sostegno del candidato sindaco Luigi Gallo presenta alla popolazione il programma e le proposte per il paese.

Tra i punti chiave grande attenzione sarà dedicata alle scuole, all'assistenza scolastica, al mondo del volontariato e agli anziani.