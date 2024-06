I bambini della Scuola Elementare "Francesco Vaglio" di San Michele Mondovì in visita allo stabilimento Alstom di Savigliano

L’edizione 2023-2024 di “Eureka! Funziona!” in provincia di Cuneo si è conclusa ufficialmente nella mattinata di giovedì 30 maggio, presso lo stabilimento Alstom di Savigliano. L’appuntamento ha visto protagonisti i bambini e le bambine dell’Istituto Comprensivo di San Michele Mondovì, della Scuola Elementare “Francesco Vaglio” che, con il manufatto “La ruota delle regioni” costruito dal gruppo “I susini meccanici”, si sono classificati al primo posto della gara territoriale. La premiazione provinciale si è tenuta lo scorso 9 aprile presso l’hangar del Cuneo Airport di Levaldigi. Ai primi classificati l’occasione di partecipare all’evento di premiazione Nazionale, svoltosi il 16 maggio a Torino sottoforma di festa conclusiva per tutti i vincitori delle diverse territoriali. Tra i premi in palio, anche l’opportunità di poter prendere parte a una visita aziendale.

Ed è così che, giovedì 30 maggio, ospitati da Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, l’intera classe del gruppo vincitore del progetto ha potuto godere di una vera e propria esperienza immersiva nel mondo ferroviario e osservare le diverse fasi di costruzione dei treni. Accompagnati dal personale dell’azienda, tra cui Davide Viale, Rolling Stock Director per l'Italia e direttore di sito, i bambini hanno assistito alla presentazione dell’azienda e dell’intero sito. Il tour è proseguito con la visita al comparto produttivo e alla Virtual Room, una sala dedicata alla realtà virtuale di supporto agli ingeneri durante la fase di progettazione dei treni. Un gruppo di bambini ha poi presentato il progetto vincitore della gara, illustrandone le funzionalità e mettendo in moto il giocattolo. Alla visita presente anche Marco Costamagna, presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo e facente parte della giuria della gara territoriale.

È stata una mattinata di apprendimento e ricca di emozioni durante la quale i piccoli inventori hanno potuto assistere con i loro occhi all’applicazione dei principi della meccanica in una grande realtà aziendale e sentirsi un po’ più vicini a tale contesto lavorativo; e chi lo sa che qualcuno non ne sia rimasto così affascinato da volerne fare parte in futuro!

Eureka! Funziona! è un progetto di orientamento ed educazione all’imprenditorialità promosso da Federmeccanica, in accordo con il Miur, destinato ai bambini della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”, quest’anno incentrato sul tema della “Meccanica”. Anche per questa edizione Confindustria Cuneo ha dato la propria adesione all’iniziativa a cui hanno preso parte i plessi scolastici dei Comuni di Alba, Barge, Bra, Cuneo Oltrestura, Diano d’Alba, Villanova Solaro, Racconigi, Sanfrè, Verzuolo, Villanova Mondovì e San Michele Mondovì, per un totale di circa 400 studenti e 84 giocattoli presentati.