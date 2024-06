A Saluzzo parte il gruppo di cammino, tutti i mercoledì dal 5 giugno

"Passo dopo passo per una vita migliore camminiamo insieme" e lo slogan con il quale gli infermieri di famiglia e di comunità dell’Asl CN1, promuovono il nuovo gruppo di Cammino a Saluzzo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo è estendere la possibilità, a chi lo desideri, di svolgere attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno.



L’avvio dell’iniziativa è previsto a Saluzzo mercoledì 5 giugno (con ritrovo alle 15 presso il parco di Villa Aliberti). L’iniziativa proseguirà tutti i mercoledi con orario 15-16.



“Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori - . Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso”.



Per informazioni contattare la Centrale Operativa Territoriale al numero 0175 215314 oppure 215316.