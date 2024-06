Anche i sindaci cuneesi Manassero, Cavallo e Curti a Roma per la Festa della Repubblica

Tra i sindaci che sono stati protagonisti a Roma dellapertura del corteo della Festa della Repubblica c’era anche il primo cittadino rifreddese Cesare Cavallo. Lo stesso ha infatti risposto all’appello dell’associazione dei comuni recandosi ai Fori Imperiali per sfilare con le forze armate e gli altri corpi dello Stato. Una sfilata che tra l’altro l’ha visto protagonista nelle prime linee della sfilata nonostante la pioggia che l'ha caratterizzata. "È stata – ha raccontato lo stesso – davvero una bella esperienza: sfilare in un corteo così prestigioso e vedere da vicino questo evento è ogni volta un emozione fantastica".



Passando a raccontare la parata va detto che dopo i sindaci, hanno sfilato l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica Militare ma anche Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e tanti altri. Un lunghissimo serpentone colorato che si è chiuso col rombo delle Frecce Tricolore ed i colori verde, bianco e rosso che si sono mischiati con le tante nuvole presenti nel cielo romano.



Oltre al primo cittadino rifreddese hanno preso parte alla cerimonia anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ed il sindaco di Rocca de Baldi Bruno Curti.



Una bella manifestazione che si è poi chiusa con il gran finale in cui protagonisti assoluti sono stati i Corazzieri a cavallo e la Fanfara dei Carabinieri che hanno salutato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una chiusura davvero spettacolare per una Festa che a giudicare dal tantissimo pubblico presente sicuramente è entrata nel cuore degli italiani.