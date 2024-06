A Cortemilia il concerto conclusivo dell'anno scolastico dell'istituto comprensivo

Tra emozioni in musica e in sport, si conclude un altro anno scolastico all’Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto.

Dopo le Mini Olimpiadi e i concerti di Camerana e Saliceto, i ragazzi hanno ripetuto il successo con l’esibizione canora, ufficialmente conclusiva, del 30 maggio, presso il campo sportivo di Cortemilia. Direttore artistico della kermesse, come sempre, il maestro Walter Porro.

I brani proposti, quest’anno, sono stati “La paura fa 90” (Scuola primaria di Camerana); “Ciao Mamma” (Scuole primarie di Monesiglio e Prunetto); “Il gatto e la volpe” (Scuole primarie di Castino e Castelletto Uzzone); “Sarà perché ti amo” (Scuola primaria di Cortemilia - classi prima e seconda); “L’isola che non c’è” (Scuola primaria di Cortemilia - classi terza, quarta e quinta); “Hanno ucciso l’uomo ragno” (Scuola primaria di Saliceto). Il gran finale ha visto riuniti tutti i plessi in “Blowin’ in the wind”, “E vai”, “Casa mia”.