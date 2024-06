“Il cioccolato fa del bene”, la generosità del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana all’Autismo Help

Il cioccolato rende felici e …fa del bene. Per la seconda volta, il Gruppo Giovani dei Volontari del Soccorso di Clavesana è sceso in campo per la raccolta fondi benefica a sostegno delle Associazioni territoriali, tramite la vendita delle uova di Pasqua.

Grazie all’impegno dei volontari e alla generosità di molti, il ricavato ha raggiunto quasi quota 4.500 euro.

Nella giornata di sabato è avvenuta così la donazione a favore, quest’anno, dell’Associazione Autismo Help Cuneo. "Come sempre la solidarietà della popolazione è stata tangibile", commentano dal Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana.

"Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a rendere possibile tutto questo. Porgiamo un ringraziamento particolare alla presidente dell’Autismo Help Cuneo Eralda Loser e al nostro volontario Luigi Merola per averci fatto conoscere questa realtà così vicina al nostro territorio".