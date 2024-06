Il romanzo "Sterilità" della saluzzese Linda Arnaudo si racconta a Cavour

Dopo la presentazione rotariana, Sterilità torna a raccontarsi. L’opera prima di Linda Arnaudo dà il suo personale benvenuto all’estate nel corso di una serata avente come tema principale la narrazione: The future: art of investing, un evento organizzato da Claudio Ruetta e Mauro Bunino - Private Banker, che avrà luogo alla Tenuta La Morra di Cavour, giovedì 6 giugno. Un vero e proprio viaggio sensoriale nell’arte tra finanza, moda, creatività, letteratura e pittura, nonché l’occasione ideale per illustrare sinergie e servizi per privati, professionisti e imprenditori.

Il romanzo della scrittrice saluzzese aprirà e chiuderà l’evento di un momento che vedrà presenti anche le creazioni di Bruna Couture, i quadri dell’artista Fabrizio Riccardi e la partecipazione di Punto 65 e Be Brand. Declinazioni differenti del narrare che tengono conto della sensibilità individuale e costituiranno materia di confronto nel corso dell’apericena che seguirà l’incontro. "Quando Claudio Ruetta – Private Banker nonché organizzatore, insieme a Mauro Bunino – mi ha proposto di presentare il mio romanzo, me stessa e la mia attività nel corso di una serata simile mi sono sentita molto gratificata - commenta Linda che è anche titolare dello studio Arnaudo Advice e che sottolinea come - al di là di poter far conoscere a un nuovo pubblico Sterilità, quello che mi ha colpito di questa iniziativa è il trait d’union tra i partecipanti. La narrazione è sempre stata una componente integrante della mia vita e del mio lavoro - Linda è giornalista - e vedere come questo concetto verrà declinato dai vari ospiti mi affascina. Sono sicura che sarà un ulteriore stimolo professionale". Il saper raccontare è alla base dell’attività della saluzzese che nel suo studio offre innumerevoli servizi legati al mondo della comunicazione: dalle lezioni di lingue per adulti, ragazzi e aziende, al tutoraggio scolastico e universitario one to one, alle traduzioni e alla stesura di comunicati stampa.

Nei suoi commenti traspare tutto l’orgoglio di chi si sta preparando per affrontare al meglio una serata di grande rilievo nei confronti dei cui organizzatori "provo un profondo senso di gratitudine". L’evento, su invito, sarà presentato da Ilaria Salzotto e vedrà gli interventi del Dott. Marzio Gussago e del Dott. Roberto Villani. Un momento di notevole importanza per una concittadina che ha fatto di un sogno il proprio lavoro.