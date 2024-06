Ad Alba s'inaugura la personale di Binta Diaw "Essere Paesaggio"

La selezione di opere in mostra ripercorre differenti momenti della produzione artistica di Diaw, dal 2019 a oggi, a partire dal medium fotografico con la serie “Paysage Corporels” (2019 - in corso), per arrivare al video, “Essere Corpo” (2019), e all’installazione, con “Reeni Yakar - les racines de l'espoir” (2022).

“Paysage Corporels” è una serie fotografica in bianco e nero che ritrae porzioni del corpo dell’artista. Nella loro separazione dall’insieme, queste parti assumono le sembianze di paesaggi naturali, pianure, colline, aree montane. Spesso l’artista interviene direttamente sulle immagini con tenui colori pastello, tracciando i profili esili di alberi, frutti e radici, come a generare, nelle parole dell’artista, “liane di genealogie, cariche di temporalità attraverso le quali è sempre possibile scoprire, scoprirsi e immaginare il seguito del racconto”.

Il corpo nero e l’autoritratto dell’artista sono anche al centro dell’opera “Essere Corpo” (2019), documentazione video di una performance. Il lavoro riprende una danza corporea composta da movimenti e respiri a stretto contatto con un manto erboso, in un bosco che filtra i raggi solari. La coreografia diventa progressivamente una danza emancipatoria, in cui corpo e paesaggio si uniscono e si allontanano, come in un processo di guarigione delle proprie ferite, visibili e invisibili.

In mostra è presente anche l’installazione “Reeni Yakar - les racines de l'espoir” (2022), opera parte del ciclo delle mangrovie. Ispirate alle formazioni di piante legnose presenti in numerose aree del continente africano, queste installazioni rappresentano dei rifugi costruiti da trecce di capelli neri sintetici, sospesi dal soffitto fino a incontrare il suolo. Il lavoro è presentato con un allestimento site-specific che impiega un manto di terra omogeneo, interrotto da insenature.