Con “Freequence” ritornano gli aperitivi con la musica a Saluzzo

Ventidue locali aderenti, 16 postazioni musicali, con oltre 50 artisti, suddivisi nelle 4 serate, con aperitivi, musica dal vivo, dj set, animazione per bambini, presentazione di libri, live painting con i quadri dipinti in diretta e poi esposti in una sorta di galleria a cielo aperto.

L’evento, che animerà le vie e le piazze della città, è stato pensato dai locali saluzzesi con la supervisione del direttore artistico Massimo Rea per un pubblico di ogni età, comprese le famiglie con bambini.

Tante saranno infatti le animazioni per i piccoli, dai giochi in legno di Mago Trinchetto fino ai gonfiabili in piazza Cavour.

Per chi ama leggere, nei venerdì 14 giugno e 5 luglio, ci saranno le “frequenze letterarie” a cura della libreria “Mondadori Bookstore”, in piazza Denina, e de “L’Ortica libreria indipendente” nel complesso Le Corti in via della Resistenza.

Di rilievo la presenza dei Carota Boys, venerdì 14 giugno alle 18,30, in piazza Denina con la presentazione del loro primo libro “Sogno arancione”.

Il festival è organizzato dal Centro Commerciale Naturale, patrocinato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con la Fondazione Bertoni e tutti i partner istituzionali.

Il programma dei quattro venerdì 7, 14, 28 giugno e 5 luglio, dalle 19 a mezzanotte, “Freequence” può essere visionato sul sito: freequencesaluzzo.it e sulle relative pagine social.