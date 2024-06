Alba, Teatro Sociale gremito per il confronto fra i tre candidati alla guida del municipio [FOTO]

Platea, palchi e loggione stipati da simpatizzanti e cittadini ieri sera, al Teatro Sociale 'Giorgio Busca' di Alba, per assistere al confronto fra i candidati sindaci della capitale delle Langhe, organizzato dall’Associazione Commercianti Albesi con il titolo 'Idee Progetti Visione'.

Carlo Bo, Carlotta Boffa e Alberto Gatto si sono sottoposti al dibattito organizzato in tre fasi. Nella prima, a turno, i tre candidati dovevano rispondere a 6 domande con il tempo prefissato in 3 minuti per le risposte. Nella seconda potevano fare una domanda a ciascun avversario, che aveva a disposizione 2 minuti per la risposta. Nella terza potevano fare un ultimo appello agli elettori.

A coordinare, condurre e far rispettare i tempi, la brava giornalista dell’ufficio stampa ACA Katia Robaldo.

Dopo i saluti del direttore ACA Fabrizio Pace e del presidente Giuliano Viglione, la serata è pian piano entrata nel vivo. I temi proposti sono stati i progetti per il restyling dei centri commerciali naturali (centro storico, corso Piave, corso Langhe), quelli per le imprese innovative sul territorio albese, il terzo ponte e la bretella ovest, la Casa della Salute nell’ex San Lazzaro, le prospettive del progetto Capitale della Cultura e infine e la vocazione internazionale di Alba e la sua leadership di territorio.

Convergenza di intenti riguardo il terzo ponte. Ha specificato Carlotta Boffa: “Ogni giorno Alba è attraversata da oltre 100mila veicoli e dobbiamo intervenire con grandi opere, realizzare collegamenti più efficaci, recuperare i fondi necessari in sinergia con le altre istituzioni e con il territorio. Dobbiamo anche migliorare ciò che c’è, il trasporto pubblico e i parcheggi, per avere una città vivibile dai cittadini, pulita, priva di barriere architettoniche e sicura”.

Su Casa della Salute e restyling del centro storico ha puntualizzato Alberto Gatto: “Avere un presidio medico di prossimità è importante per gli albesi, soprattutto per gli anziani. C’è tanto da recuperare, perché dopo la chiusura dell’ospedale l’intero quartiere è andato in crisi e occorre una riqualificazione seria attingendo fondi dagli avanzi di gestione o dai bandi regionali ed europei. Tutto il centro della città necessita di interventi strutturali e di implementazione di percorsi ciclabili”.

Carlo Bo ha annunciato novità sul dossier Capitale della Cultura: “Si è trattato di un’avventura affascinante, nata da un’intuizione di Tomaso Zanoletti e portata avanti insieme a 88 Comuni promotori in sinergia, la più grande aggregazione in corsa. Dobbiamo applicarlo, non dimenticarlo. Abbiamo trovato un partner per 'metterlo a terra' con eventi importanti nei prossimi tre anni. Come nel caso delle imprese il comune deve essere 'sviluppatore' e puntare sui giovani”.

Le schermaglie sono arrivate sulla questione Egea-Iren e sul ruolo dell’Assessorato alla Cultura proprio nella costruzione del dossier Capitale della Cultura, rimanendo comunque in un clima di sereno dibattito.

Ora la parola passa agli elettori che si recheranno alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. Lo spoglio delle schede comunali sarà l’ultimo da affrontare per gli scrutatori, per cui il verdetto arriverà nella serata di lunedì 10 giugno: se uno dei candidati oltrepasserà la soglia del 50% verrà eletto, oppure si andrà al ballottaggio previsto per il 23/24 giugno.