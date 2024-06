Comunali a Caraglio, Paola Falco si ricandida e traccia un bilancio di fine mandato

Anche Caraglio andrà al voto alle prossime elezioni Comunali dell'8 e 9 giugno, i caragliesi saranno chiamati a scegliere e decidere i propri amministratori pubblici e dovranno eleggere il nuovo Consiglio e il sindaco.



L'uscente primo cittadino Paola Falco ha da tempo annunciato la sua ricandidatura per proseguire il lavoro iniziato e completare i progetti in corso.



“Dopo cinque anni di Amministrazione è quasi un dovere verso i cittadini ripresentarmi alla guida della città – spiega Paola Falco - , se non altro per senso di responsabilità verso gli impegni presi con loro che restano ancora da concludere, come il polo scolastico”.



Dalla gestione della pandemia alla crisi energetica, con i conseguenti rincari delle materie prime e delle bollette, nel bilancio di fine mandato la sindaca uscente ripercorre le sfide più significative: “E' stato molto impegnativo.



A tratti complicato, come quando ci siamo trovati a gestire una pandemia, che nessuno prima aveva mai affrontato con tutte le relative ricadute sulle amministrazioni locali.

Una volta avviato il periodo della ricostruzione e rigenerazione abbiamo subìto gli effetti dei rincari dell'energia e delle materie prime, che hanno rallentato i lavori al polo scolastico su cui si è visto un incremento dei costi del 30%. Ciononostante, non ci siamo fatti abbattere dalle varie difficoltà e consapevole del ruolo di sindaco ci sono sempre stata per i miei cittadini, mettendoci la faccia, credendoci fino in fondo e potendo contare sul sostegno della mia squadra di allora, con cui non è mancato il confronto. Infine non nascondo una grande soddisfazione per l'inaugurazione del Bio parco, un vero fiore all'occhiello per il nostro territorio. Un'altra soddisfazione ce l'ha regalata la riqualificazione della piazza antistante il Municipio e quella adiacente adibita ad area mercatale. Da poco siamo riusciti a riqualificare il viale Cesare Battisti con una pista ciclabile e pedonale. Grazie ad altri fondi siamo intervenuti sull'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica.

Tutti questi lavori – conclude Falco - hanno dato un'impronta di quanto è stato fatto e ora non pensare a una seconda candidatura vorrebbe dire aver fallito e noi abbiamo ancora tanto da dare”.