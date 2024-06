Franca Giordano: "Aiutare le famiglie vuol dire guardare al futuro. La Regione deve investire su questo"

Franca Giordano, 69 anni, è candidata al consiglio regionale del Piemonte con il Partito Democratico, al fianco di Gianna Pentenero, candidata alla presidenza.

Uno dei temi che più le stanno a cuore e sul quale, in caso di elezione, si impegnerà, è quello del sostegno alle giovani famiglie, perché abbiano tutti i necessari supporti per poter conciliare al meglio la vita lavorativa e quella familiare.

Un’attenzione che nasce anche dal suo percorso di vita, nel quale ha faticato molto a conciliare questi due aspetti, per lei estremamente importanti: la crescita di due figli e la carriera, con il conseguimento della laurea quando già era madre e la conseguente possibilità di crescita professionale, tanto da essere diventata Provveditora agli Studi a Verbania e poi a Cuneo, ruolo che ha avuto fino alla quiescenza.

“Per misure di sostegno intendo soprattutto contributi per poter accedere ai servizi al di fuori dell’orario scolastico. Su questo tema, quello della scuola e degli orari, la Regione può aiutare le famiglie che avessero bisogno di affidare i propri figli a strutture e associazioni che offrono assistenza ai compiti o che propongono attività pomeridiane, quando i genitori sono al lavoro. Non tutti hanno i nonni a disposizione o in salute. Ci sono tante donne che devono rinunciare al lavoro o alla loro realizzazione personale per i figli. O ci sono famiglie che, sapendo di non avere supporti, rinunciano ad avere figli. La Regione deve intervenire e attivare politiche concrete per sostenere le famiglie, che sono un nucleo essenziale della nostra società”, evidenzia con convinzione Franca Giordano.

“Mi impegnerò su questo, soprattutto. Quando si parla di famiglie si parla di futuro. La Regione deve fare di più ed essere in prima linea per sostenerle”, conclude la candidata del Partito Democratico.