"Oggi portiamo a termine un progetto ambizioso": Simona Giaccardi al taglio del nastro della scuola Primo Levi di Fossano [VIDEO]

Non è voluta mancare, questa mattina, al taglio del nastro della scuola primaria Primo Levi di Fossano. Un progetto che ha visto crescere e svilupparsi, in veste di presidente del consiglio comunale ma anche come cittadina e madre.

Simona Giaccardi, che è anche consigliere provinciale, è candidata al consiglio regionale a sostegno di Cirio, per la Lega.

Avvocato e mediatore commerciale e civile, stamattina era in prima fila all'inaugurazione, alla presenza del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Della nuova scuola ha sottolineato la bellezza e la modernità, con spazi inclusivi e atti a sviluppare la socialità. Il suo grazie a chi ha lavorato per portare a termine un progetto davvero ambizioso.