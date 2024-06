Saluzzo: tripudio di apericena e party per la chiusura della campagna elettorale

Giovedì sera 6 giugno – in vista della chiusura della campagna elettorale per le comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno – a Saluzzo sarà un tripudio di apericena, drink e party. Franco Demaria e le sei liste di “Insieme” che lo appoggiano si ritrovano, a partire dalle 19,30, sotto l’ala di piazza Cavour per la chiusura della campagna elettorale.



Alle 19, al bar Pellico di corso Italia, Marco Piccat si ritrova con i candidati delle sue tre liste e i sostenitori per un’apericena. Sempre giovedì sera, ancora in corso Italia ma al bar Tiffany, Giovanni Damiano organizza, insieme alle sue quattro liste, un party di fine campagna elettorale.



Venerdì sera 7 giugno, alle 20,45, Renato Pagliero, nella sala degli specchi (ex caserma Musso), insieme ai candidati della sua lista, incontra amici ed elettori.