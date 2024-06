La tangenziale di Fossano riaperta al traffico e vista dall'alto [VIDEO]

La tangenziale di Fossano venerdì 31 maggio è stata riaperta al traffico di tutti i veicoli - compresi i mezzi pesanti - lungo la carreggiata in direzione Asti. Ecco il video girato a pochi minuti dall’apertura che riguarda 4 dei 5 viadotti della tangenziale, tra La Reale e Villafalletto:

La tangenziale di Fossano, che dal 2017 era percorribile esclusivamente dai veicoli leggeri, è stata oggetto di importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno previsto la sostituzione delle campate in calcestruzzo lungo l’asse principale e gli svincoli tramite impalcati in acciaio corten, per una lunghezza complessiva pari a 1 chilometro e 800 metri e per una superficie di circa 19 mila metri quadrati. Le caratteristiche tecniche dei nuovi impalcati in acciaio forniscono indubbi vantaggi in termini di rapidità durante le ispezioni e di maggiore semplicità di intervento qualora si rendessero necessarie le manutenzioni.

L’apertura della tangenziale a tutti i veicoli tra i viadotti La Reale e Villafalletto ha consentito di riassorbire il flusso dei mezzi pesanti sgravando così la viabilità locale con i relativi benefici per i residenti in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

Il tratto terminale tra Villafalletto e il viadotto Centallo, più distante dal centro urbano, sarà oggetto di completamento tramite il varo delle 3 campate che sovrappassano la linea ferroviaria. Questi ultimi vari saranno eseguiti in concomitanza con la sospensione del servizio ferroviario per manutenzioni.

Gli interventi di sostituzione dei viadotti proseguiranno sulla carreggiata in direzione Cuneo.