In Francia riapre il Col de la Bonette: rimossi cumuli di neve alti anche 10 metri

La strada, un itinerario turistico molto frequentato (oltre 100.000 veicoli a stagione), collega il villaggio di Jausiers, nel dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence, a quello delle Alpes-Maritimes attraverso una strada locale, e prosegue lungo la RM 2205, via principale della Vallée de la Tinée.

Un itinerario molto amato anche dai motociclisti e ciclisti italiani, soprattutto del cuneese, che nei loro giri oltreconfine mettono sempre al primo posto come meta il colle stradale più alto d'Europa: il suo periplo misura infatti 2802 metri di altezza, 58 metri in più del nostro Colle dell'Agnello.

Su questa differenza, però, spesso i frequentatori italiani "discutono" simpaticamente con quelli francesi, accusando i cugini d'oltralpe di aver messo in mostra per l'ennesima volta la loro voglia di "grandeur" costruendo appositamente l'anello che porta alla cima. Senza questo, infatti, il Col de la Bonette misurerebbe "solo" 2715 metri: 33 metri in meno di quello cuneese.

Proprio per fregiarsi del record di colle stradale più alto d'Europa. Finzione o realtà, è innegabile che salire alla Bonette rappresenta un traguardo, che da ieri è di nuovo transitabile. Per il momento, invece, il collegamento nostrano che congiunge la valle Varaita con quella delle Haute Alpes resta interdetto.