Cuneo Granda Volley: Emanuele Aime resta, sarà lui il secondo allenatore

“Nella prossima stagione voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi e mi auguro possa essere piena di soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi”.

Sono queste le prime parole stagionali di Emanuele Aime: sarà lui il secondo allenatore della Cuneo Granda Volley.

Per Aime si tratta della seconda stagione consecutiva a Cuneo, dopo aver passato altre tre stagioni in Serie A1 a Chieri. Inoltre il classe 1970 vanta anche esperienze con la nazionale svizzera, di cui è scout e allenatore in seconda dal 2016.

“Per noi è importante che Aime sia rimasto. Sarà importante per questa stagione, soprattutto per le sue doti tecniche e per fare da collante al gruppo”. Così i co presidenti Bianco e Manini sulla permanenza di Aime.