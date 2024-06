Alla Fondazione Ferrero di Alba la storia del cioccolato in parole e musica

L’appuntamento per gli amanti del cioccolato e delle musiche per pianoforte sarà ad Alba (Cn) venerdì 14 giugno 2024, alle ore 21, nell’Auditorium della Fondazione Ferrero, in strada di mezzo 44: sarà una serata a ingresso libero (fino a esaurimento posti) dal format inedito e coinvolgente, caratterizzata dal racconto di Clara e Gigi Padovani, food writer e autori di numerosi saggi sul cioccolato, intervallato dai brani musicali interpretati dal pianista David Irimescu, giovane talento musicale formatosi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Sarà una cavalcata nella storia del cioccolato e della musica, un incontro che si inquadra nei festeggiamenti per i sessant’anni della Nutella, l’iconica crema da spalmare alla nocciola e al cacao, uscita dagli stabilimenti di Alba il 20 aprile del 1964.

La storia comincia con Quetzalcóatl, una divinità azteca adorata in Messico dall’XIII al XVI secolo. Fu lui, secondo la leggenda, a donare agli uomini l’albero del cacao. Clara e Gigi Padovani partono da quel mito per arrivare a un altro, quello italiano del barattolo più famoso al mondo, ricordando i momenti più suggestivi dell’arrivo in Europa del “brodo indiano” – come era stata battezzata la cioccolata calda. Prima in Spagna, poi alla Corte dei Savoia, nobili e clero se ne innamorarono.

Il cioccolato divenne “democratico” con la nascita della tavoletta e del gianduiotto, antenato della Nutella. Sono tanti i poeti che nel corso di quattro secoli hanno celebrato questo cibo così evocativo: da Giacomo Baruffaldi e Carlo Goldoni a Guido Gozzano, fino a Joanne Harris. Le letture dei loro testi accompagneranno il percorso storico.

Anche nel mondo della musica molti compositori furono devoti alla scura bevanda dell’esotismo: Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Ludwig van Beethoven, per citarne soltanto alcuni. I loro brani, suonati da David Irimescu, risuoneranno nella sala dell’Auditorium non come mero sottofondo musicale ma come percorso collegato alla storia del cioccolato.

La serata del 14 giugno offrirà l’opportunità di ascoltare uno degli astri nascenti della musica classica. Nato a Torino nel 1999, David Irimescu si è imposto all’attenzione della critica e del pubblico nel 2018 come vincitore di Amadeus Factory, unico talent in Italia dedicato alla musica classica e prodotto da Sky Tv in collaborazione con la rivista Amadeus. Ha vinto 26 premi in concorsi e rassegne musicali nazionali e internazionali. Ma dopo il diploma, per un serio problema di salute, ha dovuto interrompere bruscamente la sua carriera. Il cammino di recupero è stato lento ma nel 2023 ha ripreso a suonare, conseguendo la laurea di primo livello al Conservatorio di Torino con lode e menzione d’onore. Nello stesso anno l’Unione Musicale ha lanciato il progetto di crowdfunding Dona per David, pianista in crescendo, per sostenerlo negli studi.

Clara e Gigi Padovani sono nati ad Alba: coppia nella vita e nel lavoro, si sono conosciuti al Liceo Classico Govone di Alba. Gigi Padovani è giornalista, per 30 anni a La Stampa come inviato di politica interna e nell’ufficio centrale dei capi redattori. Critico gastronomico, ha vinto numerosi premi per i suoi libri e articoli. Clara Vada Padovani è una ex docente di matematica negli istituti superiori: narratrice gastronomica, ha pubblicato diversi libri con la collaborazione di famosi chef e maestri pasticceri. Insieme hanno scritto oltre 30 libri tradotti in sette lingue, compresi dodici volumi sulla storia della Nutella© (con edizioni in francese, inglese, tedesco, russo, olandese). Sono stati definiti la «coppia fondente del food writing italiano» perché considerati tra i massimi esperti del Cibo degli Dei. L’ultimo libro pubblicato è Storie di cioccolato a Torino e in Piemonte (2023, Edizioni del Capricorno).

Al termine della serata sarà offerta una degustazione di praline e di Barolo Chinato.

Per assistere alla serata non occorre prenotare. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: tel. 0173 295259

www.fondazioneferrero.it - info@fondazioneferrero.it

La conferenza sarà trasmessa in diretta canale di streaming del sito www.fondazioneferrero.it.