Questa sera il “Suono delle Scuole” inaugura la lunga estate di Movì

La tradizionale sfida musicale del “Suono delle Scuole” inaugurerà, mercoledì 5 giugno alle ore 21.00 in piazza d’Armi, l’effervescente estate di “Movì”, il nuovo contenitore di eventi voluto dall’Amministrazione comunale per accrescere il coinvolgimento e il protagonismo delle nuove generazioni. Band e solisti degli istituti “Cigna-Baruffi-Garelli” e “Giolitti Bellisario” e dei Licei “Vasco-Beccaria-Govone” si contenderanno, allora, la vittoria finale tra batteria, basso e chitarra, per poi lasciare spazio, giovedì 6 giugno, dapprima al Plogging (la raccolta di rifiuti mentre si fa jogging o altre attività sportive all'aria aperta), quindi all’affascinante concerto dell’Orchestra Giovanile Provinciale formata da 240 ragazzi e ragazze delle scuole medie di Alba, Borgo San Dalmazzo, Busca, Cuneo, Dronero, Mondovì, Fossano, Racconigi e Saluzzo e da un coro di 80 ragazzi e ragazze dei Licei Musicali di Alba e di Cuneo (ore 21.00 in piazza Maggiore).

Venerdì 7 giugno, in collaborazione con Wake Up, si entrerà poi nel vivo del Mondovi Music Festival con l’inaugurazione presso il Museo della Stampa della mostra fotografica “Pictures of you” di Henry Ruggeri e con la prima tappa ufficiale del tour estivo di Tony Effe alle ore 21.00 in piazza d’Armi. Nell’occasione, il pluripremiato artista romano sarà introdotto dall’esibizione di Mida, star dell’ultima edizione di Amici. Sabato 8 giugno, invece, un’immersione nei migliori quarant’anni della Club Culture italiana con Disco Ruin in due differenti tappe: alle ore 17.00 presso il Museo della Stampa (con Micaela Zanni, Lorenzo Lsp, Paolo Martini, Gianmaria Coccoluto GNMR, Max, Simone e Gabriele Giletta, Riccardo Ramello) e a seguire l’after show alla discoteca Sottaceto con Lorenzo Lsp, Paolo Martini, GNMR, Franz, Marchino e Nozzleholder. A fare da trait d’union tra i due momenti, The White Dinner Show, l’aperitivo e la cena in bianco in piazza Maggiore con i suoni di Micheal Comino, Gabriele Giudici e Molinoir, l’animazione di Bacia Me Stupida e le proposte culinarie di tutti i locali della piazza.

Domenica 9 giugno alle ore 17.00, inoltre, la mostra “Pictures of you” allestita al Museo della Stampa farà da palcoscenico al talk tra Massimo Cotto ed Henry Ruggeri e al successivo live con Comrad, I Boschi Bruciano e Quarantena. Una settimana ricca di proposte musicali e culturali, insomma, per un’estate monregalese nel segno del divertimento che proseguirà il 14 giugno, sempre alle ore 21.00 in piazza d’Armi, con il divertente Teenage Dream, lo spettacolo on the road per rivivere e cantare le sigle e le colonne sonore del passato.

Al fine di agevolare l’acceso a Piazza, infine, per venerdì 7 e venerdì 14 giugno dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e dalle ore 22.00 alle ore 2.00 saranno attive quattro navette con partenza da piazza della Repubblica e arrivo alla rotonda di piazza d’Armi, mentre la funicolare adotterà l’orario prolungato fino alle ore 2.00. Costo dei biglietti € 3,00 A/R con acquisto online ed € 5,00 A/R con acquisto in situ.