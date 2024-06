Deria è una bellissima gatta che manca da casa dal 24 gennaio scorso. Si è smarrita in zona Torretta a Madonna dell'Olmo e da allora i proprietari continuano a cercarla senza sosta.

Ora pero si trovano nella situazione di dover lasciare la Granda e il Piemonte per questione lavorative e non vogliono lasciare nulla di intentato prima di andar via.

Chi vedesse questa bellissima gatta può chiamare il numero 340 297 8534