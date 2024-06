Bitcoin punta a nuovi massimi nonostante la resistenza a 72.000 $; questi due altcoin sono destinati a registrare guadagni maggiori

TLDR

Bitcoin deve rompere il livello di resistenza di 72.000 $ prima di raggiungere un nuovo picco.

Rebel Satoshi Arcade si ispira agli ideali rivoluzionari di Satoshi Nakamoto e Guy Fawkes, accendendo le fiamme del cambiamento reale contro l'autorità costituita.

L'analista Bluntz prevede che Floki potrebbe raggiungere un livello di prezzo di 0,001 $.

Bitcoin (BTC) continua a fare passi da gigante e si mantiene al di sopra dei livelli chiave, promettendo potenziali guadagni. Esaminando i dati sulla catena, un analista di criptovalute prevede che Bitcoin possa raggiungere nuovi livelli di prezzo elevati nel prossimo futuro, nonostante la resistenza a 72.000 $. L'analista sottolinea le azioni degli investitori che detengono Bitcoin per periodi relativamente brevi come un potenziale segnale di ulteriori aumenti di prezzo in arrivo.

Nel frattempo, gli esperti di mercato hanno identificato questi due altcoin come progetti di criptovalute destinati a produrre maggiori guadagni: Rebel Satoshi Arcade (RECQ) e Floki (FLOKI). Un analista di nome Bluntz ha dichiarato che la criptovaluta Floki è pronta a raggiungere la velocità di fuga. Allo stesso modo, Rebel Satoshi Arcade si posiziona come una delle meme coin che guideranno l'impennata del mercato quest'anno.

Questo articolo analizza Rebel Satoshi Arcade e Floki, due altcoin destinati a guadagnare in modo esponenziale mentre Bitcoin sta raggiungendo un nuovo picco.

Rebel Satoshi Arcade (RECQ): reimmaginare i giochi classici in modo accattivante

Rebel Satoshi Arcade (RECQ) è più di un'altra meme coin: è un movimento per rimodellare il panorama delle criptovalute. Incarnando lo spirito ribelle di Satoshi Nakamoto e Guy Fawkes, questa nuova criptovaluta DeFi cerca di risvegliare la maggioranza silenziosa e di accendere le fiamme del cambiamento reale contro l'autorità costituita. Il cuore di questa missione è la doppia economia dei token RECQ, che simboleggia l'unità e la sfida allo status quo. Questo approccio fa prevedere agli analisti guadagni esponenziali all'orizzonte.

L'Arcade ha reimmaginato accattivanti giochi classici, rendendoli uno dei migliori token di gioco da acquistare. Questi giochi free-to-play e pay-to-play danno un tocco ribelle. I giocatori possono aspettarsi titoli come Rebel Satoshi: God Save The King, Rebel Run, Recusant Reckoning e molti altri giochi basati sulla blockchain.

L'Arcade è solo una parte dell'ampio ecosistema di Rebel Satoshi, che alimenta il suo potenziale guadagno massiccio. Il team sta anche rilasciando due importanti collezioni di NFT per un totale di 9.999 pezzi unici da collezione digitale. Questi NFT di tendenza presenteranno personaggi come Cittadini, Guerrieri, Ribelli, Monarchi e Recusanti dell'universo di Rebel Satoshi Arcade, ognuno generato algoritmicamente con centinaia di tratti distintivi.

Questo rappresenta un'opportunità per i collezionisti di ottenere arte digitale e oggetti da collezione esclusivi. Questa nuova criptovaluta DeFi ti permette di immergerti in questo vivace marketplace per scambiare preziosi tesori in cripto. Questi NFT di tendenza sono un pezzo della storia di Satoshi Arcade Ribelle e rappresentano l'unità, il coraggio e la sfida della community contro la tirannia.

https://www.rebelsatoshi.com/ utm_source=MCAP&utm_medium=Banner&utm_id=Bird

Floki (FLOKI): analista Bluntz dice che il rialzo di Floki non si fermerà

Un analista con lo pseudonimo di Bluntz ha previsto che Floki, una criptovaluta ispirata ai meme, è tra i principali altcoin pronti a subire un'importante impennata di prezzo. Secondo l'analisi di Bluntz del grafico giornaliero della quotazione di FLOKI, la moneta sembra formare un modello a gradini ascendenti, potenzialmente in grado di farle registrare a breve guadagni rapidi e sostanziali, un evento che Bluntz definisce "velocità di fuga".

Il grafico di Bluntz mostra un potenziale entusiasmante per il prezzo del token Floki, che potrebbe salire fino a 0,00075 $. Bluntz è un analista di lunga data che ritiene che il rialzo di Floki possa continuare con l'aumento del mercato degli altcoin. Questo potrebbe fornire un ulteriore rialzo a FLOKI, avvicinandolo al livello di prezzo di 0,001 $.

Bitcoin (BTC): i segnali della catena indicano una crescente fiducia degli investitori

Secondo gli ultimi dati, la capitalizzazione di mercato realizzata dagli investitori di Bitcoin che possiedono la moneta da meno di un mese è aumentata. Grazie a un numero maggiore di detentori a breve termine che aumentano le loro posizioni in BTC, altre metriche mostrano che i loro profitti realizzati sono diminuiti, e alcuni hanno perso circa il 32%. Questa riduzione dei profitti implica che questi investitori sono pronti a scaricare BTC agli attuali livelli di prezzo.

Inoltre, i dati sulla catena hanno riportato un aumento del numero di trasferimenti di Bitcoin dagli exchange spot alle piattaforme di trading derivato, indicando ancora una volta una maggiore attività da parte della coorte di detentori a breve termine. Sebbene i segnali on-chain discussi indichino una crescente fiducia degli investitori, l'azione del prezzo del BTC dovrà superare in modo convincente il livello di 72.000 $ per consolidare la traiettoria, fatto che potrebbe anche innescare il prezzo vicino alla soglia dei 74.000 $.

Conclusione

Le attuali condizioni di mercato e l'attività di trading intorno a Bitcoin favoriscono ulteriori guadagni di prezzo. Floki e Rebel Satoshi Arcade (RECQ) si stanno posizionando per ottenere guadagni esponenziali mentre gli investitori valutano quale progetto sia tra i migliori token di gioco da acquistare. Grazie a innovazioni così uniche, ancorate a un potente movimento di criptovalute, Rebel Satoshi Arcade è pronta a diventare una delle prossime grandi storie di successo tra gli altcoin. Questo progetto è ancora in fase di prevendita; unisciti subito alla ribellione.

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito web di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram .

https://app.gowinston.ai/share/9c35eec3-8061-4a26-a6fc-8f803c289426

Keywords: Rebel Satoshi Arcade, RECQ, Bitcoin, BTC, Floki, FLOKI, token di gioco, nuova criptovaluta DeFi, NFT di tendenza