A Fossano la grande festa Blink Social a conclusione dell’attività 2023/2024

Una grande festa sabato 1 giugno a Fossano, dove nel salone parrocchiale della Chiesa dello Spirito Santo a Fossano si è conclusa l’attività 2023/2024 di Blink Social, la magia dei soci del Circolo Magico Blink all’interno delle RSA del territorio.

Tantissime le persone presenti per l’occasione, in un clima di travolgente allegria, tra esibizioni dei maghi, votazioni da parte di una super giuria creata per l’occasione, sorrisi e calorosi applausi.

Blink Social è un’idea proposta e portata avanti dai maghi Beppe di Saluzzo e Richy, che ha coinvolto via via molti soci del circolo: “Ogni mese scegliamo una struttura con l’intento di portare magia ed allegria - spiega Beppe di Saluzzo - Vedere il sorriso nei volti delle persone è qualcosa di assolutamente impagabile! Sabato a Fossano c’erano gli anziani di due istituti portati, dai famigliari e dai volontari. C’erano i ragazzi del Monsignor Signori, tante persone di tutte le età e soprattutto tanti bambini.”

“Per me Blink Social è stupore a 360 gradi - dice Richy, il cui entusiasmo è contagioso - La giornata di sabato è stata memorabile: pratichiamo la nostra passione, che è la magia, davanti ad un pubblico esigente. Un anziano che si annoia va via, però non veniamo mai giudicati. Secondo me è il posto migliore per mettere in pratica ciò che si impara a Blink. Se passi la prova nelle strutture puoi fare spettacoli ovunque! Grazie a Don Denys per sabato e grazie al mitico Beppe di Saluzzo, anima di questa iniziativa. Io mi sono solo umilmente aggregato.”

Uno dei punti fondamentali dello statuto di Blink Circolo Magico è proprio l’attività di volontariato. La magia, semplice e straordinaria al contempo, capace di creare un collegamento umano, attraversare e superare difficoltà, ma soprattutto essere ponte che collega l’immaginazione e la realtà.

“È un vero orgoglio per noi di Blink ottenere un risultato così partecipato e importante per i nostri progetti Blink Social - dice Giorgio Barbero presidente del circolo magico - Da sempre le nostre bacchette magiche si orientano anche a quelle realtà forse meno considerate, o nascoste dalle luci della ribalta. Di certo meno abituate ad accogliere momenti come questi, in cui magia, felicità e spettacolo si uniscono per una finalità solidale. Tutti i mesi molti dei nostri soci si sono spesi per portare un po’ di spensieratezza agli ospiti delle RSA della nostra provincia.

Devo ringraziarli uno ad uno e in particolare ringrazio i tre principali responsabili e animatori di questa nostra iniziativa: Saveria, contraddistinta da un’ineguagliabile generosità e disponibilità, Richy, impulso irrefrenabile di creatività e coinvolgimento, e lo straordinario Beppe, cardine e guida di tutti i nostri incontri. Si dice che ”La magia è negli occhi di chi guarda”, ma in questi spettacoli accade esattamente il contrario. Quando ci esibiamo nelle RSA e incrociamo gli occhi dei nostri anziani spettatori vediamo che si illuminano, si spalancano, sorridono… per noi questa è magia!”