Emozionante ritorno con la 131 Abarth per l'equipaggio Pellegrino-Peruzzi al Valsugana Historic Rally

Grandi emozioni per l'equipaggio monregalese composto da Pierangelo Pellegrino e Davide Peruzzi che, lo scorso fine settimana, ha affrontato le prove speciali del Valsugana Historic Rally, tornado a correre, dopo cinque anni, con la 131 Abarth.

"Le prove erano molto difficili ed insidiose e la macchina non aveva i rapporti adeguati. Tornare, dopo cinque anni - spiegano dall'equipaggio - a gareggiare con la 131 Abarth non è stato semplice: inizialmente siamo stati un po' penalizzati, ma alla fine siamo riusciti a recuperare".

Partiti con un 79° posto sulla prima prova, già dalla terza l'equipaggio monregalese ha rimontato quasi trenta posizioni. Nella penultima prova, lunga più di 22 chilometri, nonostante problemi alla frizione Pellegrino e Peruzzi non si sono scoraggiati.

"Devo veramente fare i complimenti a Pier - dice Davide Peruzzi - per la grande rimonta fatta e per non aver mollato fino alla fine ed ai ragazzi dell'assistenza Tauracing Competition con a capo Luca Pignataro, bravi tutti davvero. E' una grande emozione ma anche una grande soddisfazione portare a termine una gara dura, impegnativa e con tante insidie come questa".