A Cervasca proseguono i lavori per il nido, Garnerone: "Un'opera importantissima pr la comunità"

A Cervasca si lavora alacremente per portare a termine, per settembre, la costruzione dell'asilo nido da venti posti finanziato con i fondi del PNRR. Un'opera da oltre 700 mila euro che entrerà in funzione nei primi mesi del 2025.

A breve verrà pubblicato il bando di gara per gli arredi interni e per il bando di gestione. Non potrà, infatti, essere gestito direttamente dal Comune, in quanto la pianta organica non lo consente.

Un servizio, quello del nido, fortemente atteso a Cervasca, dove vivono tante giovani famiglie. "Credo che poche opere siano fondamentali come un asilo nido. Sono davvero contento di essere riuscito, con i miei collaboratori, a intercettare i fondi che consentiranno la sua realizzazione. Pensare ai più piccoli vuol dire dare un supporto concreto alle famiglie e alla genitorialità e guardare al futuro", commenta Enzo Garnerone, primo cittadino uscente sindaco uscente e nuovamente candidato a guidare la città per i prossimi cinque anni.

Rallentamenti, invece, per le asfaltature programmate. Causa condizioni climatiche degli ultimi mesi, solo ora si sta procedendo alla stesura del manto bituminoso in via Martiri della Libertà e in via Don Bodino. Le altre strade saranno asfaltate nei prossimi mesi.

A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, Garnerone elenca i tanti incontri avuti con la cittadinanza. "Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i cervaschesi sulle problematiche del nostro comune e trarre dei suggerimenti dai partecipanti, nell'intento di migliorare i servizi che vengono offerti dal nostro Comune".

Giovedì 6 giugno, alle 20.45, presso il salone polivalente di Cervasca ci sarà la chiusura della campagna elettorale con un incontro aperto a tutta la popolazione.