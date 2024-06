Busca, il candidato sindaco Ezio Donadio:”Andiamo a votare nell'interesse della città”

Ezio Donadio di lunga esperienza amministrativa per il Comune di Busca, che l'ha visto al lavoro da 15 anni ad oggi. E' assessore uscente della Giunta di Marco Gallo, che gli ha passato il testimone per candidarsi in Regione con una lista civica a supporto di Cirio presidente.



Ora Donadio si candida a sindaco con un ampia squadra di candidati consiglieri, tra cui persone già presenti nell'Amministrazione uscente e altri che sebbene alla loro prima esperienza si sono messi a disposizione della città con entusiasmo.



Ormai a pochi giorni dalla chiamata alle urne l'aspirante primo cittadino spiega perchè si candida: “Voglio dare continuità ai nostri progetti, come il polo scolastico tra i più importanti e avviarne di nuovi, sempre nell'ottica di fornire più servizi alle famiglie, agli anziani e ai giovani. In particolare puntando sui centri di aggregazione, partecipando a bando dedicati, per la creazione di un salone polivalente nell'ex area-capannoni. Proseguiamo con la riqualificazione delle piazze cittadine, alcune sono già state fatte, e ora toccherebbe a piazza Diaz con l'installazione di un ascensore panoramico. Continueremo con l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'incremento dell'offerta turistica, con la sentieristica che abbiamo recentemente aggiornato e che implementeremo ancora, soprattutto verso le valli Maira e Varaita”.



Guarda qui il video:





L'8 e il 9 giugno prossimo anche a Busca si voterà quindi per l'elezione del nuovo Consiglio comunale e il sindaco, oltre alle schede per le elezioni regionali (scheda verde) e europee (scheda gialla) ci sarà quindi la scheda azzurra per le Amministrative.



Ezio Donadio fa il suo appello al voto: “Noi ci siamo, abbiamo una squadra piena di entusiasmo ed esperienza. Vogliamo metterci in gioco e diamo la possibilità ai cittadini di proseguire con i progetti in corso. Vi chiediamo quindi di andare a votare nell'interesse della città”.