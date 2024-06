“Votatemi perchè sono il capitano di una squadra di persone motivate e professionalmente preparate che amano profondamente Limone” [VIDEO]

“I limonesi dovrebbero scegliere Giorgio Chiera come sindaco perché sono il capitano di una squadra di persone motivate, di persone professionalmente preparate che amano profondamente Limone”. Ecco l'appello al voto del candidato Piergiorgio Chiera, agente immobiliare di 61 anni, già sindaco di Limone Piemonte dal 1995 al 1999.

Si ricandida a capo della lista “Limone, il turismo è tradizione”: “Vogliamo che Limone cambi per diventare la stazione più importante del Piemonte, una stazione di turismo invernale, estivo, per tutto l'anno e per tutti i gusti”.

Guarda il video:

E chiude: “Questa azione di rilancio del turismo dovrà avvenire in sinergia coi comuni vicini a noi, dal comune francese di Tenda al comune di Vernante, ma anche i comuni della Bisalta, Entracque e Chiusa di Pesio. Insomma, tutte le forze in campo perché l'unione fa la forza. E poi una forte azione di comunicazione con il rinnovamento e la ristrutturazione dell'ufficio turistico, già presente in Limone, dove verranno convogliate tutte le informazioni e verranno divulgate nel mondo”.





Ecco la sua squadra: Alessia Casoni, 31 anni, esercente; Valentina Vizio, 46 anni, commerciante; Elio Bottero, 65 anni, commerciante; Giacomo Dalmasso, 45 anni, allenatore Sci Club Limone; Battista Astegiano, 63 anni, artigiano edile; Andrea Moretti, 49 anni, avvocato; Pier Paolo Ballarè, 49 anni, direttore della Scuola Sci Limone, presidente dei maestri di sci della Regione Piemonte, nel CdA della Lift; Paola Pittelli, 56 anni, ex esercente; Samuele Gitto, 28 anni, maestro di sci, allenatore e preparatore atletico.