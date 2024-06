Gli studenti di Paesana scoprono Primo Levi dialogando con l'attrice Sara D’Amario

Gli alunni della terza media di Paesana hanno avuto l’occasione di dialogare con l'attrice Sara D’Amario sull'opera di Primo Levi ‘La chiave a stella’.

Il romanzo racconta le avventure di Tino Faussone, un montatore di gru, attraverso le sue esperienze lavorative in giro per il mondo, narrate a Levi stesso.

Durante l'anno scolastico, sotto la guida della professoressa Alessia Avena, gli alunni hanno letto e discusso il testo di Levi. “L’opera, - spiega Avena - ricca di piemontesismi e tecnicismi meccanici, ha permesso loro di scoprire il lato più ottimista dello scrittore torinese”.

Sara D’Amario ha teatralizzato il romanzo (regia di François-Xavier Frantz) portandolo in scena al teatro Astra di Torino.

L'incontro tra l'attrice e gli studenti ha offerto l'opportunità di riflettere su uno dei temi centrali de "La chiave a stella": l'importanza di amare il proprio lavoro come afferma il testo "L’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituiscono la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che pochi conoscono."

“D’Amario – racconta la professoressa Avena - ha infatti spiegato che il motivo che ha spinto lei e il regista a mettere in scena il romanzo è stata proprio la volontà di far capire quanto la consapevolezza delle proprie capacità e la valorizzazione dei mestieri debbano tornare di moda in un periodo storico come questo in cui dilaga lo sconforto”.

Gli studenti di Paesana si sono mostrati molto curiosi riguardo al processo di adattamento di un romanzo in un'opera teatrale. Hanno posto numerose domande su come si costruisce e si studia uno spettacolo teatrale a partire da un testo scritto. L'incontro si è concluso con gli studenti che hanno voluto condividere i loro sogni e ambizioni, ispirati dalle parole e dall'esperienza di Sara D’Amario.

Questo evento ha rappresentato un momento di grande arricchimento culturale per gli studenti, offrendo loro nuove prospettive sul lavoro, sulla letteratura e sul teatro, e lasciando un segno indelebile nel loro percorso di crescita personale e scolastica.