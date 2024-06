Elettro World apre il suo nuovo showroom a Cuneo

L’azienda Elettro World di Bottasso Cristian aprirà sabato 8 giugno, un nuovo showroom a Cuneo.

“Venite a trovarci in Largo Edmondo de Amicis, 2 per scoprire tutto quello che c'è da sapere sui sistemi Smart Home e Building Automation” ci racconta Cristian “… nel nostro nuovo spazio espositivo, potrete vedere e toccare con mano i vantaggi delle nostre soluzioni tecnologiche. Vi mostreremo come i nostri sistemi possano rendere la vostra casa più confortevole, sicura e, soprattutto, efficiente dal punto di vista energetico”.

Prosegue “…immaginate di poter controllare le luci, il riscaldamento, la climatizzazione e la sicurezza della vostra casa direttamente dal vostro smartphone o tablet. Tutto questo è possibile grazie alle soluzioni Smart Home che vi presenteremo. Potrete vedere in azione queste tecnologie e capire come possono semplificare la vostra vita quotidiana”.

Non solo comfort e sicurezza, ma anche risparmio energetico! I sistemi di Building Automation di Elettro World sono pensati per ottimizzare l'uso dell'energia, aiutandovi a ridurre i consumi e a essere più rispettosi dell'ambiente.

I nostri tecnici saranno a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande e per aiutarvi a scegliere le soluzioni migliori per le vostre esigenze.

Il nuovo show room Elettro World si trova a Cuneo, in Largo Edmondo de Amicis 2.

Sito internet: www.elettroworld.net

E-mail: info@elettroworld.net