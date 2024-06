A Roccavione la campagna elettorale si chiude tra la gente: incontro con Paolo Giraudo a Brignola

A Roccavione, la lista “Tra la gente, per la gente” del candidato Sindaco Paolo Giraudo, si appresta a concludere la campagna elettorale questa sera, giovedì 6 giugno, invitando tutta la popolazione ad un ultimo incontro alle ore 21 al bar di Brignola. Si conclude appunto, tra la gente, come e dove tutto era cominciato.



E tra le richieste che proprio la popolazione ha fatto più spesso, racconta Paolo Giraudo, c'è quella di rivitalizzare il paese partendo dal suo commercio, decisamente in crisi. “Uno strumento che può essere utilizzato”, continua Paolo, “sono i Distretti del Commercio, istituiti su proposta della Regione Piemonte con la Legge Regionale 13/2020 per promuovere e finanziare la nascita di una politica territoriale nuova, che veda una collaborazione tra Imprese, Associazioni e Comune nell'identificare i bisogni delle imprese della somministrazione, del commercio di prossimità e dei mercati e nell'individuare possibili progetti di rilancio”.

I candidati di “Tra la gente, per la gente”, qualora la nuova giunta regionale che uscirà anch'essa dalle prossime elezioni intenda proseguire sulla stessa linea, sono ovviamente decisi a prendere parte a questo interessante progetto, come del resto a molti altri bandi che possano riguardare le nostre zone. “Nessuna opportunità deve essere sprecata” conclude Paolo Giraudo, “siano esse possibilità di recupero di spazi sfitti, politiche fiscali agevolate, predisposizione di reti di servizi utili al commercio, formazione. Sono tutte, insieme a molte altre, iniziative possibili e da sfruttare, qualora appunto la nuova giunta regionale prosegua il suo impegno. Un paese ricco di commercio e di servizi sarà un paese nuovo, più semplice e più bello da vivere per tutti noi”.