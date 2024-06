Amministrative, l'appello al voto del candidato sindaco di Clavesana Luigi Gallo: "Progetti concreti a sostegno dei cittadini" [VIDEO]

Sabato 8 e domenica 9 giugno gli elettori di Clavesana saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale.

In corsa al municipio tra i candidati c'è Luigi Gallo, sindaco uscente, sostenuto dalla lista civica "Per Clavesana".

"Da tre mandati con orgoglio ricopro la carica di primo cittadino. - spiega Luigi Gallo - "In questi giorni, mentre consegnavo alle famiglie di Clavesana la relazione di fine mandato, mi hanno segnalato diverse necessità soprattutto per il sostegno ai cittadini più fragili o in difficoltà. Se saremo rieletti il nostro obiettivo primario sarà prima di tutto dedicarci a loro e poi alle grandi opere.

In questi ultimi cinque anni abbiamo investito molto sulle energie rinnovabili, con interventi per il risparmio e l'efficientamento energetico, oltre a una particolare attenzione per le scuole e i servizi scolastici.

Lasciamo in comune un avanzo di 400mila euro questo significa che abbiamo lavorato come il buon padre di famiglia.

Se ci ridarete fiducia sarà nostra cura oltre a continuare a curare le scuole, il decoro urbano e le aree verdi, messa in sicurezza del fiume e viabilità del ponte Olcese, oltre della Comunità Energetica, continuando a mantenere una ferma opposizione alla realizzazione del progetto del deposito rifiuti".

Il candidato sindaco sarà Luigi Gallo, artigiano edile di 68 anni, affiancato dai seguenti candidati consiglieri:

• Franco Saracco, impiegato di 54 anni

• Mauro Peirano, impiegato tecnico di 51 anni

• Luigi Rovere, pensionato di 79 anni

• Mauro Ghigliano, agricoltore di 41 anni

• Debora Ferrua, operaia di 43 anni

• Andrea Bianco, salumiere di 35 anni

• Giovanni Madonno, agricoltore di 59 anni

• Angelo Parolin, artigiano litografo di 75 anni

• Fabrizio Gallo, agricoltore di 52 anni

• Vincenzo Ascione, autista di 32 anni

Si voterà sabato 8 giugno dalle ore 15,00 alle ore 23,00 e domenica 9 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00.