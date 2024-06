Enzo Tassone (FdI): "Il mio impegno per la crescita e lo sviluppo del territorio cuneese" [VIDEO]

Infrastrutture, viabilità, trasporti, agricoltura, abilità produttive, servizi, sanità, scuola: sono questi i temi che più stanno a cuore – e, sui quali più si concentrerà il suo sforzo nel caso verrà eletto – al candidato per il Consiglio regionale Enzo Tassone, in forze alla lista di Fratelli d’Italia.



Tassone, 56 anni di Peveragno e una vita divisa tra esperienza da amministratore pubblico e il lavoro nell’azienda agricola di famiglia, chiama a raccolta gli elettori in vista dell’appuntamento elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno.