Franca Giordano (PD): dopo dieci anni come assessora a Cuneo, pronta a dare il mio contributo in Regione

Franca Giordano, 69 anni, è candidata al consiglio regionale del Piemonte con il Partito Democratico, al fianco di Gianna Pentenero, candidata alla presidenza. Cuneese, già assessora della città di Cuneo per due mandati, è stata dirigente reggente dell'Ufficio scolastico provinciale (ex provveditorato agli studi) di Cuneo e Verbania.

Con lei anche Mauro Calderoni, saluzzese, cinquant'anni il prossimo mese di luglio, sindaco di Saluzzo per due mandati, presidente dell'Ente di gestione del servizio idrico integrato della provincia di Cuneo e segretario provinciale del PD.

Chiedono la fiducia degli elettori e la preferenza sulla scheda elettorale. Le urne saranno aperte dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno, in concomitanza con le elezioni europee e le consultazioni amministrative.

QUESTI I PUNTI, IN SINTESI, DEL LORO PROGRAMMA

Più risorse alla SANITÀ PUBBLICA per ridurre le liste d'attesa e aumentare il personale.

Investimenti per prevenire il DISSESTO IDROGEOLOGICO e incentivi per la produzione di ENERGIE RINNOVABILI

Rinnovare gli EDIFICI SCOLASTICI mettendoli in sicurezza

Aumentare i POSTI NIDO e incentivare il tempo pieno

Riaprire le FERROVIE ancora sospese ed estendere il SFM, ottimizzando gli orari e migliorando il servizio

Incentivare la CICLABILITÀ

Introdurre un servizio bus a chiamata nelle zone rurali, collinari e montane.

Completare la ASTI-CUNEO e riaprire il TUNNEL DI TENDA

Migliorare la viabilità provinciale

Mettere giovani, anziani e famiglie davvero al centro delle POLITICHE SOCIALI con più risorse per i servizi e contributi adeguati per l'assistenza a casa ed in struttura

Ripristinare la legge CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO per contrastare la ludopatia ed i suoi drammatici effetti sociali

Incentivare l'occupazione femminile e decisa politica di LOTTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, avviando attività di sensibilizzazione a partire dalla popolazione giovanile.

Politiche di sostegno, anche attraverso Finpiemonte, alle PICCOLE E MEDIE IMPRESE



L'appello al voto di Franca Giordano: “Chiedo ai cuneesi di votarmi, perché so che posso dare un contributo importante in Regione. Sono stata assessora a Cuneo per dieci anni, mi sono spesa molto per la mia città e ora vorrei poterlo fare da una posizione nuova, quella di consigliera regionale. I temi che mi stanno più a cuore sono quelli sociali, che toccano la vita di tutti. Il mondo della scuola, il mondo giovanile e le famiglie, che meritano più attenzione e sostegno, cosa che in questi anni non c’è stata. E poi non voglio dimenticare i temi ambientali, che toccano la questione di un sistema di trasporti più snello e sostenibile. Da appassionata ciclista, credo che sia importante sostenere la realizzazione di nuove piste ciclabili, per agevolare la mobilità alternativa. Andare in bici fa bene all’ambiente ma anche alla salute, oltre ad essere un mezzo ottimo per un turismo green, sul quale la nostra provincia può giocare un ruolo sempre più importante”.