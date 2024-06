Ghisolfi in Regione: viabilità, sanità e istruzione, sfide che richiederanno sudore

Viabilità, sanità, istruzione: settori che identificano la qualità della vita di ognuno di noi e di territori interi, determinando le loro potenzialità di crescita e il loro livello di sicurezza e di benessere anche nel presente.

In ancora molti casi, però, si rinvengono code e attese che impediscono di accedere a servizi fondamentali e aumentano a dismisura i costi finali.

Il motivo è molto semplice: il successo di qualsiasi progetto non deriva dalle promesse che sono state fatte per troppo lungo tempo intorno a esso, bensì dalla dedizione impiegata per seguire correttamente ogni sua fase di passo in passo, dal momento che nella maggior parte dei casi le competenze finanziarie, procedurali e realizzative sono suddivise fra più livelli istituzionali e amministrativi di governo, e il ruolo della Regione viene pertanto necessariamente a essere duplice: di semplificazione e accelerazione delle procedure a essa assegnate, e di condivisione e monitoraggio in tempo reale delle fasi in capo alle altre Amministrazioni.

"Solo sfogliando il vocabolario, la parola Successo viene prima di sudore, ma nella realtà è l'esatto inverso - spiega il Professor Ghisolfi - Per questo, dopo essermi occupato per 40 anni, come giornalista e come presidente di banca di territorio, dei temi connessi all'educazione, alle infrastrutture, alle questioni sociali, ho deciso di impegnarmi in prima persona in una Istituzione che nei prossimi mesi e anni sarà strategica per condurre a buon fine una pluralità di progetti e di cantieri rispetto ai quali un ruolo di responsabilità sociale non può più limitarsi alla testimonianza, alla critica o alla segnalazione".

"Sono pertanto grato al Presidente Cirio dell'invito a candidarmi nella sua lista civica, e delle parole di stima e amicizia espresse nei miei confronti in ogni occasione pubblica. Ho voluto condurre la campagna elettorale di paese in paese e di mercato in mercato, riconoscendomi nelle considerazioni del Governatore Cirio sull'importanza di riconoscere centralità e priorità ai piccoli comuni e al dialogo diretto con la gente e con le persone non soltanto nei momenti prima del voto ma lungo tutto l'arco dell'anno, perché è in questo modo che si combatte il clima di sfiducia, che porta purtroppo molti cittadini a non partecipare alle votazioni, e si reincentiva di conseguenza la partecipazione elettorale attiva".

Partecipazione che si attua andando al proprio seggio elettorale, ritirando la scheda verde per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e scrivendo il cognome"Ghisolfi" accanto al simbolo della lista Cirio Presidente.