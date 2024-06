Grande partecipazione alla serata politica a Savigliano con il consigliere regionale Matteo Gagliasso

Una serata importante quella di ieri alla Crosà Neira, dove il consigliere regionale Matteo Gagliasso della Lega ha riunito oltre 200 persone per un evento politico di grande rilievo. L'incontro, organizzato in vista delle prossime elezioni regionali ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e politiche.

Tra gli ospiti di spicco, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il senatore Giorgio Maria Bergesio e l'europarlamentare Alessandro Panza, che hanno voluto manifestare il loro supporto e riconoscimento per il lavoro svolto da Gagliasso durante il suo mandato. La serata è stata introdotta dal rappresentante cittadino della Lega Matteo Racca.

La sala vedeva la presenza di molti saviglianesi e altrettanti sindaci e amministratori locali della provincia di Cuneo, che hanno espresso il loro apprezzamento per la costante presenza e l'impegno del consigliere nei confronti delle comunità locali. Numerosi interventi hanno sottolineato come Gagliasso sia sempre stato disponibile a rispondere alle esigenze e alle richieste dei cittadini e dei rappresentanti locali, facendosi portavoce delle loro istanze in Regione.

La serata è stata un'occasione per ripercorrere i successi e le iniziative portate avanti dal consigliere Gagliasso negli ultimi cinque anni. Dalla promozione delle politiche di sviluppo economico alla difesa delle tradizioni locali, Gagliasso ha dimostrato un impegno costante e una vicinanza concreta ai problemi del territorio.

L’evento ha visto anche la partecipazione della famiglia di Matteo Gagliasso che ha voluto essere presente per condividere questo importante momento. La loro presenza ha sottolineato l'aspetto umano e personale del percorso politico del consigliere, rafforzando il legame con la comunità che rappresenta.

Durante la serata, Gagliasso ha preso la parola per ringraziare tutti i presenti e per condividere le sue riflessioni sul futuro: "... è un onore e un privilegio avere il vostro sostegno e la vostra fiducia. In questi cinque anni, ho cercato di essere sempre presente e di dare risposte concrete alle vostre domande. Vedere così tante persone qui stasera, inclusi i rappresentanti delle nostre comunità e la mia famiglia, mi riempie di orgoglio e mi dà la forza di continuare. Vi invito a rinnovare la vostra fiducia in me votandomi sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Insieme, possiamo continuare a lavorare per la nostra provincia. Grazie di cuore a tutti"!

La serata si è conclusa con un lungo applauso e un clima di entusiasmo, in attesa delle prossime sfide elettorali. Gagliasso, visibilmente emozionato, ha salutato i presenti, promettendo di continuare a lavorare con impegno e dedizione per il bene della sua comunità e della regione.

Foto: Enrico Gaviglio