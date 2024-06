L'appello al voto di Franco Demaria (Insieme si può), candidato sindaco di Saluzzo [VIDEO]

“Il voto è un atto di reciproca fiducia - è l’appello di Franco Demaria - mi sono candidato a sindaco perché mi fido della mia Città. È un anno che il gruppo lavora per le prossime amministrative e sono dieci anni che Insieme si può lavora per Saluzzo. La squadra che mi supporta ha una grande forza: ha condiviso con me la stesura del programma partecipando ai tavoli di lavoro. Abbiamo grandi progetti da realizzare: le nuove sedi della protezione civile e della polizia stradale, la cittadella dello sport e della scuola, i parcheggi e la pista ciclabile. Siamo pronti a raccogliere il testimone per immaginare il futuro, forti dell’esperienza di questi anni.”