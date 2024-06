Regionali, Graglia (FI): “Credo in certi valori e ricevo tante testimonianze di stima e affetto. Ho sempre cercato di essere utile agli altri" [VIDEO]

La campagna elettorale di Franco Graglia , candidato al Consiglio regionale del Piemonte per Forza Italia , è stata anche un bilancio del suo operato: sale sempre gremite, persone pronte a riconfermargli il supporto e riconoscimenti pubblici da parte di enti ed associazioni. Segnale che Franco Graglia in questi anni di mandato si è sempre speso per la sua provincia Granda, macinando chilometri e chilometri ed incontrando i cuneesi per ascoltarne problemi e necessità. Perché solo così è possibile conoscere il territorio e chi quotidianamente lo vive e quindi, come dice sempre lui: “ cercare di essere utile ”.

A lanciargli la volata, nelle città più grandi come nei piccoli centri di montagna, sindaci ed amministratori ma anche il ricandidato presidente alla Regione Piemonte Alberto Cirio e ministri di Forza Italia. Senza però dare nulla di scontato, per chiedere un voto che vuole essere un segno di rispetto verso gli elettori che sabato 8 e domenica 9 giugno si recheranno alle urne per eleggere i consiglieri della Regione Piemonte.

Guarda qui il video:





Una sorta di test per Franco Graglia, al fine di verificare sul campo se l’operato svolto negli anni precedenti è stato fatto al meglio, con la gente e per la gente. Una campagna elettorale ricca di emozioni durante la quale si è parlato molto di valori, di famiglia, di lavoro di squadra. E anche di progetti: i tanti realizzati e i molti ancora da realizzare insieme nei prossimi anni se la Granda sceglierà di dare ancora fiducia a Franco Graglia, barrando il simbolo di Forza Italia e scrivendo accanto Graglia, sulla scheda verde delle elezioni per la Regione Piemonte.