Valentina Colombo è della Granda Volley: nuovo centrale a Cuneo

“Sono molto felice e onorata di entrare a far parte della famiglia di Cuneo. Già dai primi contatti la società mi è sembrata subito molto presente e con gli obiettivi chiari per la prossima stagione. Sono sicura che questo mi darà i giusti stimoli, che mi permetteranno di crescere e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare quest’esperienza e conoscere tutte le mie compagne e i tifosi”.

Queste le prime parole di Valentina Colombo dopo l’arrivo a Cuneo. Dopo le stagioni a Busto Arsizio e a Casalmaggiore, Valentina Colombo approda a Cuneo. La centrale, classe 2003, è pronta per una nuova avventura in Serie A1.

Per lei, dopo la crescita a Busto Arsizio e la parentesi di Casalmaggiore, si tratta della quarta stagione in massima serie.

“Siamo contenti di dare il benvenuto a Valentina Colombo. La voglia è quella di crescere insieme durante la prossima stagione, togliendosi diverse soddisfazioni”. Queste le parole dei co presidenti Bianco e Manini.