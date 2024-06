A Racconigi la serata “La musica è un incontro di stili“ con la Banda Musicale

Venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 21, in piazza Vittorio Emanuele II a Racconigi è in programma una serata dal titolo “La musica è un incontro di stili“, organizzata dalla Banda musicale di Racconigi con la partecipazione del gruppo Pop Chord. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione Racconigincentro, verrà presentato da Cristina De Stefano.

Il repertorio della serata prevede un mix di successi pop e rock degli anni ottanta e novanta.

“Quest’anno abbiamo voluto proporre una versione diversa del nostro tradizionale concerto di inizio estate, invitando un gruppo del territorio per una serata all’insegna del divertimento –commenta Elio Mingucci, vicepresidente della banda musicale di Racconigi- Il nostro obiettivo è quello di mostrare ai cittadini, in particolare ai più giovani, che la banda non è solo musica tradizionale, ma può spaziare tra diversi generi, proponendo anche un repertorio più contemporaneo“.

Insieme alla banda ad animare la serata ci sarà il trio Pop Chord, nato nel 2018. Tre amici musicisti, con alle spalle situazioni musicali variegate, hanno fuso le loro esperienze per dare forma ad un’idea molto semplice: mescolare in un unico repertorio brani di provenienza principalmente pop (quelli ascoltati mille volte in radio) e riadattarli ad una esperienza più essenziale, sobria e diretta, fatta di voce, basso e chitarra. Il trio è composto da Monica Sampò (voce), Paolo Bernocco (chitarre) e Mauro Olivero (basso).

“Siamo lieti di aver collaborato alla realizzazione di questo evento, ricco di musica e divertimento –commentano dall’associazione Racconigincentro- É importante che tutti in città, commercianti, associazioni e amministrazione, facciano rete per dar vita ad appuntamenti di qualità, che abbiano ricadute positive sul territorio“.

La serata sarà a ingresso libero. In caso di maltempo l’evento si svolgerà sotto l’ala comunale.