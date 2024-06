Ad Alba Langhe e Roero un aiuto agli alcolisti che dura da 30 anni

Un aiuto costante contro la dipendenza da alcol e gioco d'azzardo, un sostegno che ad Alba, Langhe e Roero dura da 30 anni: l'associazione dei Club Alcologici Territoriali festeggia questo traguardo con una giornata di approfondimento e condivisione in cui si racconteranno testimonianze e storie a lieto fine, che si svolgerà ad Alba, la prossima domenica 23 giugno presso il centro culturale San Giuseppe, in via Vernazza 6, a partire dalle ore 8.30.

La situazione legata al alcol nelle nostre zone è preoccupante, come sottolinea il presidente Acat Mario Nizza: "Durante il Salone del Volontariato c'era la possibilità di compilare dei questionari anonimi, con risposte a crocette per capire quale fosse il rapporto con l'alcol. Più del 70% ha ammesso di bere notevoli quantità e già dalle medie".

L’Acat è un’associazione che racchiude tutti i club alcologici territoriali presenti sul territorio, aggiunge Nizza: "I club sono comunità multifamiliari che adottano la metodologia del professor Vladimir Hudolin, basata sull’approccio ecologico sociale ai problemi alcol-correlati, ovvero gruppi di famiglie che si incontrano settimanalmente per risolvere i problemi relativi all’uso di sostanze alcoliche e soprattutto per cambiare il loro stile di vita. Noi ci incontriamo il lunedì e il mercoledì ad Alba dalle 21 alle 23 in via Vivaro 2, ex Palazzina Egea e il lunedì sera a Cortemilia, nel Salone polifunzionale in corso Luigi Einaudi, dalle 20.30 alle 22.30".

Per avere più informazione sull'Associazione e sulla giornata di festa, che terminerà con un pranzo insieme è possibile scrivere una mail a: marionizza31@gmail.com o a acat-alba@libero.it. o telefonare al 338/3634910.