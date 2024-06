Inaugurato a Valdieri il Sentiero dei Giusti [FOTO]

Inaugurato giovedì pomeriggio “Il sentiero dei Giusti” a Valdieri, realizzato in collaborazione con i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Valdieri, dell'Ente Parco Alpi Marittime e del Comune di Entracque.



I festeggiamenti, svolti nell'area sportiva del paese, hanno visto la partecipazione dei ragazzi con i loro professori, della Giunta Comunale di Valdieri ed Entracque, del presidente del Parco Alpi Marittime, della Dirigente Scolastica, accompagnati da numerosi partecipanti della comunità.





Dopo i saluti e i ringraziamenti istituzionali, si è svolto un momento di scambio ove i ragazzi, hanno consegnato a mano una pergamenna ai parenti dei Giusti, a cui sono state intitolate le targhe lungo il sentiero.

A seguire il tanto atteso taglio del nastro e una passeggiata alla scoperta dei Giusti della Valle Gesso.





Il camminamento, che collega Piazza Regina Elena con l'area sportiva di Valdieri, è ora aperto al pubblico e fruibile anche di notte con un sistema di illuminazione ecosostenibile che sfrutta l'energia solare. Vede il posizionamento di una panchina abbellitta dalle "virtù dei giusti", una bachecha che illustra il progetto e delle fioriere con le stelle alpine, fiore simbolo del sentiero stesso.



“Noi Valdieresi andiamo fieri della nostra storia, delle nostre tradizioni, dei nostri valori patriottici, civili e morali – ha dichiarato il sindaco Guido Giordana -. In questo solco di umanità e di civiltà rientra la manifestazione di oggi del Sentiero dei Giusti. Al di là di ogni attuale appartenenza nazionale, religiosa e sociale, la popolazione di Valdieri, ed io come sindaco, siamo onorati di essere qui a ricordare, ad essere qui doverosamente a partecipare ad un evento che appartiene alla storia ma che è sempre presente nella memoria. Nel testo della dedica al Sentiero dei Giusti, si indica Valdieri come 'luogo da cui si possa guardare avanti, seminare pensieri nuovi al fine di educare alla democrazia, alla convivenza civile, all’etica della responsabilità e contro ogni forma di violenza'. Questo è il nostro credo convinto.

Come sindaco mi riempie di soddisfazione scorrere i nomi dei Valdieresi inseriti nell’elenco dei Giusti. Al ricordo dei Giusti di questo nostro paese va la nostra dedizione e la nostra preghiera. Tutto questo per la storia. Perchè a Valdieri è passata veramente la Storia e ne siamo orgogliosi.

Ringrazio infine il vicesindaco Sharon Giraudo e l'assessore Davide Audisio, che hanno seguito direttamente i lavori per la realizzazione dell'opera; le squadre tecniche e gli operai del Comune di Valdieri e dell'Ente Parco Alpi Marittime”.