A Peveragno è di nuovo tempo di Fragolata: al via la 67esima edizione

Al via ieri (giovedì 6 giugno) a Peveragno la 67esima edizione della Fragolata, l’evento di apertura dell’estate per il paese ai piedi della Bisalta e un’ottima occasione di sponsorizzazione della “regina rossa” di Peveragno, ma anche del paese stesso e della sua storia passata e presente.



L’inaugurazione si è tenuta alle 18 in piazza Pietro Toselli – vero centro dell’evento per tutta la sua durata - , con il taglio del nastro e il momento conviviale con lo chef Michele Garro e l’istituto di Arte Bianca di Neive. In serata, poi, la "Cena in rosso", particolarmente partecipata.



Da oggi – venerdì 7 giugno – via al fitto programma di eventi: alle 21, sempre in piazza Toselli, avrà luogo la prima edizione di “Peve’s got talent”, spettacolo aperto a tutti.



Sabato 8 giugno, ancora in piazza, il cuore della manifestazione con il galà di Miss Fragola, che decreterà l’elezione della reginetta di bellezza di questa nuova edizione: previsti gli interventi dei comici Mauro Villata ed Enrico Luparia, e dell’intrattenitore Luca Virago.



Domenica 9 giugno, in tutto il paese, avrà luogo la tradizionale fiera mercato: in piazza Toselli ci sarà il mercato della Fragola di Peveragno Igp e, nel pomeriggio, l’esibizione della banda locale e del gruppo Majorettes.



Lunedì 10 giugno serata finale presso “A la sousta” con l’estrazione della lotteria della fragola e ballo liscio.