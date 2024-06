Alba, al Teatro Sociale il format di spettacoli comici "Mammamia che ridere!"

Si apre il 19 giugno alle 21, nell’arena esterna del Teatro sociale, intitolata a Guido Sacerdote, un nuovo, incredibile format di spettacoli comici: Mammamia che ridere!

A tenere a battesimo l’evento, con il loro Comedy show, saranno tre dei migliori comici italiani: Beppe Braida, Max Cavallari e Marco della Noce. Questi talentuosi artisti, noti per le loro brillanti performance a Zelig e al Colorado Cafè, saliranno sul palco per una sfida comica senza precedenti, cercando di conquistare la corona più ambita: le risate e gli applausi del pubblico.

Beppe Braida, un volto noto del Colorado e di Zelig, saprà regalare momenti di comicità irresistibile con la sua verve e il suo stile unico. Max Cavallari, uno dei mitici Fichi d'India, vi farà ridere a crepapelle con le sue battute fulminanti e la sua ironia tagliente. E infine, Marco della Noce, l'indimenticabile Oriano Ferrari (So' Schumacher) di Zelig, vi condurrà in un viaggio comico tra imitazioni, personaggi e gag esilaranti.

Lo spettacolo, inizialmente annunciato per il giorno prima, è stato fissato per mercoledì 19 giugno a causa di impegni televisivi dei tre comici, che stanno alternando il loro tour italiano con apparizioni nella tv pubblica e su Sky.

IL PROGRAMMA

La serata inizierà con l'apertura dell'arena Guido Sacerdote alle ore 18:30. L’ingresso libero permetterà a tutti di ascoltare musica dal vivo e assaggiare deliziose sfiziosità street food.

Musica, ilarità e aria di festa accompagneranno gli ospiti fino alle 21, quando prenderà il via lo spettacolo dei tre grandi comici.

Comodi posti a sedere in platea e spaziose gradinate permetteranno a tutti di godersi appieno lo spettacolo. I biglietti per "Mamma mia che ridere!" sono acquistabili su Ticket.it o su Ticketsms.it oppure direttamente sul posto. Non perdete l'occasione di trascorrere una serata spensierata e divertente in compagnia di tre dei migliori comici italiani.