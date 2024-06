Ceresole d'Alba prepara la passeggiata estiva notturna

Ritornano le passeggiate estive notturne proposte dall’Ecomuseo del Roero, in collaborazione con le Pro Loco e le Associazioni locali del territorio, arrivate alla 15esima edizione dei Notturni nelle Rocche.

Si darà così il via alla rassegna di 19 passeggiate in altrettanti comuni del Roero, su itinerari sempre diversi, fissate il martedì e il venerdì dei mesi di Giugno, Luglio e inizio Settembre.

In particolare la camminata a Ceresole d'Alba si terrà martedi 2 luglio.

Le passeggiate hanno una durata di 2 ore e mezza circa (compresa l’animazione o l'approfondimento), ed una media di 5 km di lunghezza.

Ogni passeggiata termina con uno spuntino finale e con le profumatissime tisane della buonanotte.